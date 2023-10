Luxapata Auditorium Jean-Cayrou Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Luxapata Auditorium Jean-Cayrou Colomiers, 26 novembre 2023, Colomiers. Luxapata Dimanche 26 novembre, 11h00 Auditorium Jean-Cayrou Luxapata est un conte musical écrit par Angélique Sozza. Il est interprété par les classes d’accordéon du Conservatoire de Colomiers et de l’école de musique de Plaisance-du-touch. Texte, improvisations et musique se mêlent pour conduire tout droit le spectateur dans un pays où les fleurs ont des vertus particulières… Horaires 11h Détails sur le lieu: Auditorium Jean-Cayrou 26 rue Gilet 31770 Colomiers Auditorium Jean-Cayrou 26 Rue Gilet, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T13:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

