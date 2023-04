Ciné-concert Doggo Auditorium Jean-Cayrou Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Ciné-concert Doggo Auditorium Jean-Cayrou, 17 juin 2023, Colomiers. Ciné-concert Doggo Samedi 17 juin, 17h00 Auditorium Jean-Cayrou « Doggo » trace un itinéraire de l’archipel écossais des Hébrides balayé par les vents aux plaines canadiennes mystiques, en passant par un concours canin improbable dans une salle des fêtes de Belgique. On y suit le parcours de chiens téméraires, prêts à tout pour impressionner leur maître ou rendre un dernier hommage à un proche disparu, quitte à se ridiculiser et affronter leurs plus grandes peurs ! Pour accompagner les films du spectacle, Ellie James, fidèle à son style musical électro-pop à l’esprit doux et plein de fantaisie, signe une bande-son joyeusement mélancolique, cousue sur mesure aux synthétiseurs et à la harpe électronique. Soucieuse de livrer un spectacle aux contours soignés, la chanteuse bretonne collabore pour cette nouvelle création avec la talentueuse Tiffanie Pichon qui, de son coup de crayon naïf et coloré, habille les intermèdes entre chaque film pour un résultat poétique aux accents DIY décalés. Compagnie : L’Armada Productions

Musique et idée originale : Ellie James

Dessin : Tiffanie Pichon 4 à 9 €

Réservations : colomiers.festik.net

