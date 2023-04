Théâtre Auditorium Jean-Cayrou Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Théâtre Auditorium Jean-Cayrou, 6 avril 2023, Colomiers. Théâtre Jeudi 6 avril, 20h00 Auditorium Jean-Cayrou Représentation des élèves de cycle 2. « Cette nuit j’ai rêvé que je creusais un tunnel » d’Isabelle Charaudeau Elle attend que quelque chose se passe. Quelque chose qui bouleversera son existence, elle le sait. Mais, pour que l’évènement se produise il faut qu’elle soit seule ; sinon, il ne se passera absolument rien…Elle était la première à arriver ce matin. Dons c’est à elle que… Toi ? Non Reviens demain ! Entrée libre sur réservations au 05 61 15 22 86

conservatoire@mairie-colomiers.fr Horaires 20h Détails sur le lieu: Auditorium Jean-Cayrou 26 rue Gilet 31770 Colomiers Auditorium Jean-Cayrou 26 Rue Gilet, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:conservatoire@mairie-colomiers.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T20:00:00+02:00 – 2023-04-06T22:05:00+02:00

2023-04-06T20:00:00+02:00 – 2023-04-06T22:05:00+02:00 Colomiers Synchro

Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Auditorium Jean-Cayrou Adresse 26 Rue Gilet, 31770 Colomiers Ville Colomiers Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Auditorium Jean-Cayrou Colomiers

Auditorium Jean-Cayrou Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers/

Théâtre Auditorium Jean-Cayrou 2023-04-06 was last modified: by Théâtre Auditorium Jean-Cayrou Auditorium Jean-Cayrou 6 avril 2023 Auditorium Jean-Cayrou Colomiers COLOMIERS

Colomiers Haute-Garonne