LA NUIT DES CONSERVATOIRES Vendredi 27 janvier 2023, 17h30 Auditorium Jean-Cayrou Événement national pour célébrer les arts et la culture dans les conservatoires, la « Nuit des conservatoires » se déroule cette année le vendredi 27 janvier dans toute la France. Le Conservatoire de Colomiers sera de la fête bien sûr avec une programmation variée permettant de faire découvrir la variété des enseignements artistiques. Renseignements au 05 61 15 22 86 conservatoire@mairie-colomiers.fr Horaires A partir de 17h30 Auditorium Jean-Cayrou 26 rue Gilet 31770 Colomiers

2023-01-27T17:30:00+01:00

2023-01-27T22:30:00+01:00

