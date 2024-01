Découverte du Moyen-Âge en famille Auditorium Jean-Cayrol Bordeaux, samedi 17 février 2024.

Découverte du Moyen-Âge en famille Venez découvrir le Moyen-Âge à travers des animations ludiques avec les Archives départementales ! 17 – 29 février Auditorium Jean-Cayrol Balade atelier sur réservation – Tarif : 7 €. Conférence et projection gratuites.

Début : 2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T14:30:00+01:00 – 2024-02-29T17:00:00+01:00

À la découverte du moyen-Âge

Oyez oyez, avis aux amateurs d’histoire et à tous les curieux : des animations ont lieu pendant les vacances scolaires pour plonger en famille dans le Moyen Âge, thème de l’exposition « Villes en Gironde au Moyen Âge » présentée jusqu’au 7 avril aux Archives départementales.

Au programme pour petits et grands: initiation à la fabrication de sceaux et personnalisation d’armoiries, jeux, conférence, balade-atelier, projections Disney médiéval, etc.

Programme

Samedi 17 février – Atelier & conférence

À partir de 14h : Initiation à l’héraldique et la sigillographie

À 14h30 : Conférence « Sceaux de villes du moyen âge : des images pour l’histoire »

Les mercredis à 15h – Projections Disney médiéval

Mercredi 21 février : Robin des bois de Wolfgang Reitherman, 1973, 1h23min / Animation, Aventure, Famille

Dans l’Angleterre médiévale du Royaume des Animaux, le prince Jean, un affreux souverain aidé de son conseiller le serpent Triste Sire, maltraite ses sujets et cherche à s’emparer de toutes les richesses du royaume. Un seul le défie ouvertement et lui résiste, malgré les efforts du shérif de Nottingham et de ses soldats pour le capturer. Caché dans la forêt de Sherwood, se trouve le vaillant et insaisissable Robin des Bois, celui qui, avec l’aide de ses compagnons, vole aux riches pour donner aux pauvres, avec l’aide de la Belle Marianne.

Mercredi 28 février : Merlin l’Enchanteur de Wolfang Reitherman, 1964, 1h19 min / Animation, Aventure, Famille

Moustique, un jeune orphelin d’à peine 12 ans, rencontre l’enchanteur Merlin et son hibou savant (mais grincheux). L’enchanteur décide de faire l’éducation du petit garçon. Ensemble, ils partent pour Londres où a lieu un grand tournoi de chevalerie, dont le vainqueur sera proclamé roi d’Angleterre; à moins que quelqu’un ne parvienne à arracher l’épée de l’ancien roi, figée dans une enclume… En r oute, ils vivront bien des aventures, dont un duel féroce entre magiciens, opposant Merlin à la fourbe Madame Mim.

Mardi 27 février et jeudi 29 février

14h30 : balade atelier « Ma maison à pignon »

Animation famille (à partir de 7 ans) – En partenariat avec Bordeaux Patrimoine Mondial, service d’animation de l’architecture et du patrimoine de la Ville de Bordeaux.

Auditorium Jean-Cayrol 72 Cr Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}]

famille moyen-age