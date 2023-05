Colloque « Un monde – Une santé » Auditorium Hervé Daniel, Henri Moissan, Orsay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Colloque « Un monde – Une santé » Mardi 6 juin, 09h00 Auditorium Hervé Daniel, Henri Moissan, Orsay Inscription gratuite mais obligatoire avant le 1er juin 2023 Ce colloque, organisé sous les auspices de la vice-présidence recherche de l'Université Paris-Saclay, a pour but de rassembler sur une journée entière les différentes équipes UPSaclay déjà impliquées ou qui souhaitent s'impliquer dans le champ de la santé globale afin de susciter ou approfondir des interactions entre les différentes disciplines scientifiques requises pour ces recherches et de favoriser l'émergence de nouveaux travaux pluridisciplinaires sur la question de la santé globale. Liste des sessions : Climat & Santé

Données & épidémiosurveillance

Prédiction, anticipation, aide à la décision

Polluants, biodiversité & santé

Table Ronde : Aspects stratégiques en

Santé Globale à l’Université Paris-Saclay Liste des intervenants : Elsa Bansard (MSH Paris-Saclay)

Carole Bedos (ÉcoSys, INRAE AGPT Palaiseau)

Caroline Besson (Faculté de Médecine UVSQ)

Didier Boichard (GABI, INRAE Jouy-en-Josas)

Anne-Lise Boixel (BIOGER, INRAE AGPT Palaiseau)

Isabelle Borget (Faculté de Pharmacie UPSaclay)

Maxime Breban (2I, Faculté de Médecine UVSQ)

Philippe Charlier (LAAB, Faculté de Médecine UVSQ)

Clotilde Coron (Faculté Droit, Economie, Gestion UPSaclay)

Thierry Doré (VP Recherche UPSaclay)

Aude Farinetti (Faculté Droit, Economie, Gestion UPSaclay)

Stéphane Jauréguiberry (Faculté de Médecine UPSaclay)

Sandrine Lacombe (VP Relations Internationales UPSaclay)

Claire Lartigue (VP adjointe Collège Master UPSaclay)

Paul Leadley (ESE, Faculté des Sciences UPSaclay)

Céline Masclaux-Daubresse (IJPB, INRAE Versailles)

Christian Mougin (ÉcoSys, INRAE AGPT Palaiseau)

Lulla Opatowski (CESP, INSERM UPSaclay Villejuif)

Daniela Piana (Univ Bologne et UPSaclay MaISoN – UNESCO)

Fabrice Réquier (EGCE CNRS IRD Gif-sur-Yvette)

Gianluca Severi (CESP, INSERM UPSaclay Villejuif)

Sophie Szopa (LSCE, CEA CNRS UVSQ, Gif-sur-Yvette)

Bertrand Thirion (NeuroSpin, INRIA CEA Gif-sur-Yvette)

Tiphaine Vidal (BIOGER, INRAE AGPT Palaiseau)

Laurence Watier (CESP, INSERM UPSaclay Villejuif) Consulter le programme

2023-06-06T09:00:00+02:00 – 2023-06-06T18:00:00+02:00

