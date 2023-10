Échanges MONS – LILLE Auditorium Harry Halbreich Mons, 1 décembre 2023, Mons.

Échanges MONS – LILLE Vendredi 1 décembre, 12h15 Auditorium Harry Halbreich Entrée gratuite sur réservation

Au programme, des créations des élèves de l’Atelier de composition du conservatoire de Lille et de la classe de l’Ecole Supérieure des Arts (ARTS²) de Mons en Belgique, encadrés respectivement par Vincent Paulet et Claude Ledoux. Ces créations seront interprétées par un ensemble d’étudiants de l’Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France – Lille.

/ ! Merci de votre vigilance en réservant vos places, sur la date, l’horaire et lieu de la représentation à laquelle vous souhaitez assister, puisqu’il y a 2 représentations.

L’entrée pour chaque concert est gratuite.

