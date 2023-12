Rencontres : ANNE-CLAIRE DE BAECQUE Auditorium Gien, 22 mars 2024, Gien.

Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22

Responsable de projets Sport / Marketing et partenariats sportifs.

Responsable de projets Sport / Marketing et partenariats sportifs

L’AFM-Téléthon est une association

de malades et parents de malade,

concernés par des maladies

génétiques, rares, évolutives et

lourdement invalidantes.

Il y a 20 ans, centenaire du Tour de

France, elle fait ses premières armes

au sein de l’un des plus grands

événements sportifs au monde …

Elle rejoint le groupe ASO (Amaury

Sport Organisation) à la direction

logistique et travaille également

sur une vingtaine d’événements

par an.

EUR.

Auditorium

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OT GIEN