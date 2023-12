Rencontres : ROLAND FUENTÈS Auditorium Gien, 16 mars 2024, Gien.

Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16

Nouvelliste, romancier et scénariste de bandes dessinées.

Roland Fuentès est né à Oran en

1971. Après une enfance en Algérie

et une jeunesse en Provence, il

fréquente la section sport-études

natation d’Antibes. Il étudie ensuite

l’allemand à l’Université d’Aix-enProvence et devient professeur. Il

commence à écrire des nouvelles

et des romans pour adultes.

En 2003, son recueil de nouvelles

Douze mètres cubes de littérature

(éd. Du Rocher) est récompensé par

le Prix Prométhée de la Nouvelle.

A la naissance de ses enfants, il

redécouvre la littérature jeunesse.

Après avoir enseigné l’allemand

pendant 10 ans, d’abord dans le

Haut-Jura, puis dans l’Ain, il se

consacre entièrement à l’écriture

depuis 2007. Il a aujourd’hui publié

40 livres, dont une trentaine pour

la jeunesse, principalement chez

Syros et Nathan.

Auditorium

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



