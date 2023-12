RENCONTRES : NICOLAS DEBON Auditorium Gien, 27 janvier 2024, Gien.

Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 17:00:00

fin : 2024-01-27

Dessinateur et scénariste de bande dessinée et de livres jeunesse.

Nicolas Debon est né en 1968 en Lorraine. Il étudie à l’école des Beaux-Arts de Nancy.

En 1993, il part au Canada, où il réside une dizaine d’années, et devient notamment, dessinateur de vitraux. Un cours du soir lui fait découvrir l’univers de l’illustration jeunesse.

Ses premiers travaux, publiés par des éditeurs nord-américains, sont bientôt remarqués : il est

ainsi finaliste des prix littéraires du Gouverneur général du Canada, et, en 2007, lauréat du Horn Book Award, un important prix américain de littérature jeunesse.

Auditorium

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



