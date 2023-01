Patrick Chamoiseau invité de l’Université populaire Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire Sarcelles Catégories d’Évènement: Sarcelles

Patrick Chamoiseau invité de l'Université populaire Mardi 24 janvier, 20h30 Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire

Entrée libre

Patrick Chamoiseau, romancier prestigieux, est le prochain invité de l'Université populaire de Sarcelles, mardi 24 janvier à partir de 20h30.

01 39 90 14 94 http://www.sarcelles.fr Dans le cadre de l’excellence éducative, politique mise en œuvre par la ville, le célèbre romancier martiniquais, Patrick Chamoiseau, prix Goncourt en 92 pour son roman « Texaco » est l’invité de la première conférence de l’Université populaire qui se déroule le mardi 24 janvier à 20h30, au conservatoire municipal Yitzhak Rabin.

Il vient nous parler de son dernier livre « Le vent du Nord dans les fougères glacées ».

Le thème abordé est pourquoi le conte dans l’œuvre de Patrick Chamoiseau.

Au travers de la figure du conteur Boulianno Nérélé Isiklaire, qui « vivait au rêve », il explore les complexités du monde de la Parole que symbolise le vent du nord.

Qu’est-ce que le conte ? Qu’est-ce que le conteur ? Est-il possible que le conte cesse avec celui qui raconte ? Patrick Chamoiseau retrouve la place du conteur : « il fallait un nouveau langage, le conteur va être le père de la littérature américaine, de la littérature antillaise ; il y a une forme traditionnelle de narration qui va disparaître mais le principe artistique va demeurer. »

