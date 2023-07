Ecoute et nous l’été Auditorium Gardanne, 18 juillet 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

Tu es amateur de sons ? Nous nous réunissons, découvrons, présentons et discutons ensemble de notre passion..

2023-07-18 16:00:00 fin : 2023-07-18 17:30:00. .

Auditorium Boulevard Paul Cézanne

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Are you a sound enthusiast? We get together, discover, present and discuss our passion.

¿Es usted un apasionado del sonido? Nos reunimos, descubrimos, presentamos y debatimos sobre nuestra pasión.

Bist du ein Liebhaber von Klängen? Wir treffen uns, entdecken, präsentieren und diskutieren gemeinsam über unsere Leidenschaft.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme de Gardanne