Talence LE CYBERHARCÈLEMENT CHEZ LES ADOLESCENTS Auditorium – Forum des Arts et de la Culture Talence, 14 novembre 2023, Talence. LE CYBERHARCÈLEMENT CHEZ LES ADOLESCENTS Mardi 14 novembre, 19h00 Auditorium – Forum des Arts et de la Culture Entrée gratuite sans inscription La ville vous propose de découvrir le film, « Plus Bas Que Terre », réalisé par Ludovic Lescieux, lauréat du dispositif d’aide aux projets jeunes « T’as de l’idée », qui aborde la question des risques du cyber harcèlement chez les adolescents. Ce film sera suivi d’une interview par des experts. Ce film a été tourné par des étudiants, des élèves en école de théâtre et des lycéens dont le lycée Victor-Louis de Talence. La soirée se poursuivra par un pot convivial.

Organisé par le Service municipal Service Jeunesse et Vie Étudiante en partenariat avec l’association « Créations du Septième Art ». Auditorium – Forum des Arts et de la Culture Place Alcala de Hénares, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Gironde, Talence
Autres Lieu
Auditorium - Forum des Arts et de la Culture
Adresse
Place Alcala de Hénares, 33400 Talence
Ville
Talence
Departement
Gironde
Age min
14
Age max
99

