Talence L’ÂGISME : COMPRENDRE, RECONNAITRE ET AGIR CONTRE LA DISCRIMINATION LIÉE À L’ÂGE Auditorium – Forum des Arts et de la Culture Talence, 10 novembre 2023, Talence. L’ÂGISME : COMPRENDRE, RECONNAITRE ET AGIR CONTRE LA DISCRIMINATION LIÉE À L’ÂGE Vendredi 10 novembre, 19h00 Auditorium – Forum des Arts et de la Culture Entrée gratuite sans inscription L’âgisme est une forme de discrimination qui se manifeste par des stéréotypes et des préjugés négatifs envers les personnes en fonction de leur âge. Cette discrimination peut toucher toutes les générations, mais elle est particulièrement répandue envers les personnes âgées. Cette conférence vise à explorer les différentes facettes de l’âgisme, ses conséquences sur les individus et la société, et les actions que nous pouvons tous prendre pour combattre cette forme de discrimination.

Organisé par la Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen Le Dôme en partenariat avec le média féministe « J’ai piscine avec Simone ». Auditorium – Forum des Arts et de la Culture Place Alcala de Hénares, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

