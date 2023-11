FILMAR 25e édition – Cérémonie de clôture Auditorium Fondation Arditi Genève, 26 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Cérémonie de clôture Dimanche 26 novembre, 19h00 Auditorium Fondation Arditi 16.-/12.-

Cérémonie de clôture

Allocutions de bienvenue en présence d’Alfonso Gomez, Maire de Genève.

Remise du Prix du public récompensant un film de la section FOCUS SUD. Le prix, d’une valeur de CHF 4’000.-, est cofinancé par la Fédération genevoise de coopération, emp’ACT et Solidar Suisse Genève.

Remise du Prix du Jury des jeunes récompensant un film de la section OPERA PRIMA. Le prix, d’une valeur de CHF 4’000.-, est cofinancé par AMCA, E-CHANGER et Eirene Suisse.

Verrée offerte après la projection.

Projection du film :

Pequeña flor

Santiago Mitre, Argentine/France/Belgique/Espagne, 2022, fiction, 98’, vo st fr

José, un dessinateur argentin, vient de s’installer à Clermont-Ferrand avec sa compagne française et leur nouveau-née. Épuisé par sa situation de père au foyer et par son isolement, il tue sur un coup de tête son voisin Jean-Paul. Pourtant, le lendemain, ce dernier est frais comme un gardon et bel et bien vivant. Cette comédie noire signée Santiago Mitre transpose avec malice le réalisme magique dans la banlieue auvergnate.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Santiago Mitre, 2022