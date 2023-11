FILMAR 25e édition – La extorsión Auditorium Fondation Arditi Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – La extorsión Auditorium Fondation Arditi Genève, 24 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – La extorsión 24 et 25 novembre Auditorium Fondation Arditi 16.-/12.- La extorsión Martino Zaidelis, Argentine/États-Unis, 2023, fiction, 106’, vo st fr/angl

Alejandro est un pilote de ligne chevronné. Un jour, les services de renseignement argentins menacent de le sanctionner pour un grave délit commis dans l'exercice de ses fonctions. Contraint de coopérer, il est entraîné dans un chantage sans fin, qui met sa vie et celle de ses proches en danger. Ce thriller plein d'humour, porté par le grand acteur Guillermo Francella, saura ravir tous les publics.

Auditorium Fondation Arditi
Avenue du Mail 1, 1205 Genève

2023-11-24T18:15:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:40:00+01:00 ©Martino Zaidelis, 2023 Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Auditorium Fondation Arditi Adresse Avenue du Mail 1, 1205 Genève Ville Genève Lieu Ville Auditorium Fondation Arditi Genève latitude longitude 46.200909;6.139945

