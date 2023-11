FILMAR 25e édition – Perdidos en la noche Auditorium Fondation Arditi Genève, 19 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Perdidos en la noche 19 et 24 novembre Auditorium Fondation Arditi 16.-/12.-

Perdidos en la noche

Amat Escalante, Mexique, 2023, fiction, 120’, vo st fr/all

Cinq ans après la disparition de sa mère, une militante qui luttait contre une entreprise minière, Emiliano part à la recherche des coupables. Sa soif de vengeance et de justice le plonge dans l’intimité glaçante de personnages violents et corrompus, et l’amène à questionner ses propres limites. Amat Escalante revient à FILMAR avec un thriller psychologique haletant qui révèle une violence structurelle de classe au Mexique.

Auditorium Fondation Arditi Avenue du Mail 1, 1205 Genève Genève 1204

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T18:00:00+01:00 – 2023-11-19T20:00:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

©Amat Escalante, 2023