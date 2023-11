FILMAR 25e édition – Memoria Auditorium Fondation Arditi Genève Catégorie d’Évènement: Genève FILMAR 25e édition – Memoria Auditorium Fondation Arditi Genève, 19 novembre 2023, Genève. FILMAR 25e édition – Memoria Dimanche 19 novembre, 15h00 Auditorium Fondation Arditi 16.-/12.- Memoria Apichatpong Weerasethakul, Colombie/Thaïlande, 2021, fiction, 136’, vo st fr

Cannes 2021 – Prix du jury

Jessica, une botaniste écossaise interprétée par Tilda Swinton, rend visite à sa sœur à Bogota. Ce qui devait être un simple séjour dans la capitale colombienne se transforme en quête énigmatique pour identifier l’origine d’un son qui l’empêche de dormir. Ce périple la conduit jusque dans les Andes où elle aura une révélation transcendantale. Ce neuvième film d’Apichatpong Weerasethakul offre une expérience visuelle et sonore unique. Auditorium Fondation Arditi Avenue du Mail 1, 1205 Genève Genève 1204 +41 22 327 48 59 http://www.auditorium-arditi.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://filmar.ch/films/memoria/ »}] [{« link »: « https://filmar.ch/films/memoria/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/auditorium-fondation-arditi/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:15:00+01:00

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:15:00+01:00 ©Apichatpong Weerasethakul, 2021 Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Auditorium Fondation Arditi Adresse Avenue du Mail 1, 1205 Genève Ville Genève Lieu Ville Auditorium Fondation Arditi Genève latitude longitude 46.200909;6.139945

Auditorium Fondation Arditi Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/