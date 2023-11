FILMAR 25e édition – Blondi Auditorium Fondation Arditi Genève, 18 novembre 2023, Genève.

Blondi

Dolores Fonzi, Argentine/Espagne/États-Unis, 2023, fiction, 88’, vo st angl

BAFICI 2023 – Meilleur casting

Blondi et Mirko aiment vivre ensemble, écouter la même musique, regarder les mêmes films, fréquenter les mêmes ami·e·s, fumer des joints et aller voir des concerts. Leur entente est parfaite. Bien que ces deux jeunes aient l’air d’avoir le même âge, Blondi est, cependant, la mère de Mirko. Avec Blondi, Dolores Fonzi signe une première œuvre très attendue, au casting de rêve et produite par l’illustre Santiago Mitre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:30:00+01:00

2023-11-25T21:15:00+01:00 – 2023-11-25T22:45:00+01:00

©Dolores Fonzi, 2023