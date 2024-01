LE RETOUR DE RICHARD 3 AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours, jeudi 11 avril 2024.

Le retour de Richard 3 par le train de 9h24Genre : ThéâtreDurée du spectacle : 1h25A partir de 12 ansUne réunion de famille comme vous n’en avez jamais vu !Pierre-Henri réunit sa famille pendant une semaine dans sa maison de campagne pour tenter de se réconcilier avec elle. Mais cette expérience l’entraîne bien au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer… Peut-on se réinventer une famille pour réparer la vraie ? Si vous avez des problèmes de communication avec certains membres de votre famille, venez rire avec eux en embarquant dans le train de 9h24 !DistributionD’après une idée originale et un film d’Éric BuAuteur Gilles DyrekMetteur en scène Eric BuDistribution Hervé Dubourjal, Amandine Barbotte, Camille Bardery, Lauriane Escaffre, Isabelle de Botton, Benjamin Alazraki, Jean-Gilles Barbier, Gilles DyrekMusique originale Stéphane Isidore – Chorégraphie Florentine Houdinière – Scénographie Marie Hervé – Création lumière Cécile Trelluyer – Création maquillage et perruque Emmanuelle Verani – Costumes Christine Vilers – Assistante mise en scène Sophie BouteillerProductionCoproduction Atelier Théâtre Actuel, Louis D’Or Production, MK PROD’ et Roméo Drive ProductionsAvec le soutien de l’Espace Sorano de Vincennes et le Théâtre de Bry-sur-MarnePMR : Billetterie ouverte les mercredis et les vendredis de 14h à 18h.

Tarif : 42.50 – 42.50 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:30

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37