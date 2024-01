ALBIN DE LA SIMONE – ALBIN DE SIMONE AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours, mardi 19 mars 2024.

Musicien flexible, arrangeur vif-argent, fabriquant de sons joyeusement farfelus et de délicieuses histoires. Avec son septième album, Albin de la Simone retrouve non seulement son chant, mais il nous promet l’avenir, avec Les Cent Prochaines Années comme horizon. De quoi voir venir !Cette fois, le réalisateur qu’il est régulièrement pour les autres (Miossec, Pomme, Vanessa Paradis, Pierre Lapointe) a choisi de ne plus l’être pour lui-même, en confiant les clés à un jeune disciple, Ambroise Willaume, alias Sage et a un trio de musiciens additionnels : Frank M’Bouéké , Marie Lalonde et Marielle Chatain.

Tarif : 29.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:30

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37