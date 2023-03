Les projections de Burlada Auditorium EMMDA Floirac Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde

Les projections de Burlada Auditorium EMMDA Floirac, 31 mars 2023, Floirac. Les projections de Burlada Vendredi 31 mars, 19h00 Auditorium EMMDA Floirac Entrée libre Auditorium EMMDA Floirac 21 rue Voltaire 33270 Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T19:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:30:00+02:00

2023-03-31T19:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu Auditorium EMMDA Floirac Adresse 21 rue Voltaire 33270 Floirac Ville Floirac Departement Gironde Lieu Ville Auditorium EMMDA Floirac Floirac

Auditorium EMMDA Floirac Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

Les projections de Burlada Auditorium EMMDA Floirac 2023-03-31 was last modified: by Les projections de Burlada Auditorium EMMDA Floirac Auditorium EMMDA Floirac 31 mars 2023 Auditorium EMMDA Floirac Floirac Floirac

Floirac Gironde