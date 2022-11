Concert des Chorales de Floirac Auditorium EMMDA Floirac Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Concert des Chorales de Floirac Samedi 3 décembre, 18h00 Auditorium EMMDA Floirac

Tarif unique : 5€

Dans le cadre du Téléthon, venez assister au concert des chorales Les Amis de l’Ormée, Floirac en Choeur et M.Café. Auditorium EMMDA Floirac 21 rue Voltaire 33270 Floirac Dravemont Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2022-12-03T18:00:00+01:00

2022-12-03T20:00:00+01:00

