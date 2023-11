Audition de Noël Auditorium EMAS Grande-Synthe, 21 décembre 2023, Grande-Synthe.

Audition de Noël Jeudi 21 décembre, 18h00 Auditorium EMAS Entrée libre Gratuit

La classe de percussion et les ensembles cadet percu et uppercut se retrouvent autour de Thèmes de Noël en cette fin d’année.

Auditorium EMAS 11 Avenue Dubedout 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « x.matthys@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « email », « value »: « a.testa@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328216603 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T18:00:00+01:00 – 2023-12-21T19:30:00+01:00

musique percussion

