Noël avec les éveils et initiation de l'EMAS

Mercredi 20 décembre, 11h00
Auditorium EMAS
Entrée libre Gratuit

Les jeunes élèves des classes éveils et initiation de l'EMAS se mettent en scène, pour vous présenter leur vision de Noël, autour de chants avec instrumentarium pour les acompagner !

Auditorium EMAS
11 Avenue Dubedout 59760 Grande-Synthe
Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

2023-12-20T11:00:00+01:00 – 2023-12-20T12:00:00+01:00

