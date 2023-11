Concert de Noël Auditorium EMAS Grande-Synthe, 19 décembre 2023, Grande-Synthe.

Concert de Noël Mardi 19 décembre, 18h30 Auditorium EMAS Entrée libre, Gratuit

Autour des orchestres cordes de l’EMAS, les élèves des classes de Violon Alto et Violoncelle et leurs professeurs vous ferons revivre les Thèmes de Noël.

Auditorium EMAS 11 Avenue Dubedout 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « x.matthys@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « email », « value »: « a.testa@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328216603 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T18:30:00+01:00 – 2023-12-19T20:00:00+01:00

musique orchestre

