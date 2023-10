QUI A CRU KENNETH ARNOLD ? Auditorium – École des arts partagés Floirac, 29 mars 2024, Floirac.

QUI A CRU KENNETH ARNOLD ? Vendredi 29 mars 2024, 20h00 Auditorium – École des arts partagés 14€ / 8€ / 6€

Conférence théâtrale

Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h10

Savez-vous qu’il existe depuis 30 ans à Toulouse, au très sérieux CNES (Centre National d’Études Spatiales), un groupement en charge de l’étude des Ovnis ?

Savez-vous que parmi tous les phénomènes signalés, près de 3 % restent inexplicables ?

Savez-vous que les premières soucoupes volantes à grande vitesse ont été observées dans le ciel des montagnes Rocheuses, en 1947, par Kenneth Arnold, un ancien aviateur ?

Construite sous la forme d’une conférence loufoque et un brin surréaliste, ce spectacle remonte à la source de l’ufologie, cette discipline qualifiée aussi de pseudo-science, pour tenter de démêler le vrai du faux, le réel et l’imaginaire.

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

Auditorium – École des arts partagés 21 rue Voltaire Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 87 43 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-floirac33.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/ »}]

2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T21:30:00+01:00

