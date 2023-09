LE CHÊNE Auditorium – École des arts partagés Floirac, 8 décembre 2023, Floirac.

LE CHÊNE Vendredi 8 décembre, 19h00 Auditorium – École des arts partagés Gratuit sur réservation

Cinéma et rencontre

Tout public à partir de 6 ans – Durée : 1h20

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

La projection sera introduite par Bastien Castagneyrol de l’Université de Bordeaux.

Dans le cadre de L’arbre en fête, organisé par Bordeaux Métropole.

De nombreuses actions seront programmées à cette occasion. Retrouvez toutes les informations sur le site de la ville.

Partenariat

Bordeaux Métropole

Université de Bordeaux, EcoDoc

Auditorium – École des arts partagés 21 rue Voltaire Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine

