Conte Musicale « La cuisine de Josquin et Léonie » Auditorium, école de musique, 18 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Conte Musical de Julien Joubert « La cuisine de Josquin et Léonie »

Josquin et Léonie sont jumeaux, ils invitent tous leurs amis pour un grand festin.. » Que faire ? que faire ? comment s’organiser ? « …

2023-06-18 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-18 . EUR.

Auditorium, école de musique rue victor Delbos

Figeac 46100 Lot Occitanie



Musical tale by Julien Joubert » The kitchen of Josquin and Léonie »

Josquin and Léonie are twins, they invite all their friends for a great feast… » What to do? What to do? How to organize? « ..

Cuento musical de Julien Joubert » La cocina de Josquin y Léonie

Josquin y Léonie son gemelos, invitan a todos sus amigos a una gran fiesta… » ¿Cómo organizarlo? « ..

Musikalisches Märchen von Julien Joubert « Die Küche von Josquin und Léonie »

Josquin und Léonie sind Zwillinge, sie laden alle ihre Freunde zu einem großen Festmahl ein… » Was tun? Was tun? Wie organisieren? « ..

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Figeac