DONOVAN AUDITORIUM DU ‘VINGT SEPT’ Rouillac, samedi 23 mars 2024.

Donovan magie entre potesSamedi 23 Mars 2024Spectacle de magieLe magicien préféré des stars et prodige de Youtube sort enfin de vos écrans ! Donovan rêve depuis tout petit de devenir un super-héros. La meilleure façon d’accomplir son rêve ? devenir magicien. Le jeune homme se fait connaître sur les réseaux sociaux mais aussi dans la rue, c’est là qu’il préfère faire découvrir son talent. La star des réseaux sociaux et de la magie dans la rue sort de sa zone de confort et crée son premier spectacle éponyme. Donovan vous invite à son spectacle, là où tout est fait pour vous faire passer une très bonne soirée entre amis. La musique et le bar sont des éléments clés du décor pour vous faire vous sentir à l’aise. L’association de magie et stand-up est un parti pris assumé par Donovan qui considère qu’aujourd’hui un magicien doit être un vrai show man. C’est chose faite avec ce spectacle participatif qui vous réserve plein de surprises.

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

AUDITORIUM DU ‘VINGT SEPT’ 139 BOULEVARD D’ENCAMP 16170 Rouillac 16