LES 4 MOUSQUETAIRES AUDITORIUM DU ‘VINGT SEPT’ Rouillac, 8 mars 2024, Rouillac.

Les 4 MousquetairesÉpopée Pop !Collectif La DouceVendredi 08 mars 2024 20h30Sur scène, le Collectif La Douce s’empare de ce chef d’oeuvre pour en proposer une version années 80 iconoclaste, éclectique et festive avec Athos, Portos, Aramis et d’Artagnan, bien sûr ! Le roman Les Trois Mousquetaires est le plus célèbre d’Alexandre Dumas. Il relate, en 67 chapitres et 851 pages (oui, oui ! chez l’éditeur Pocket classique), les très nombreuses aventures du jeune provincial d’Artagnan, qui, quittant sa Gascogne natale pour Paris, n’a qu’un rêve en tête : devenir mousquetaire…En plus des quatre mousquetaires, Milady de Winter, le Cardinal de Richelieu et toutes ces figures mythiques, ancrées dans l’imagerie populaire, sont incarnées successivement par nos quatre comédiens–chanteurs. Chacun d’entre eux se saisit des personnages, porté par un désir joyeux et presque enfantin de défendre SA vision de l’histoire. De chansons en saynètes qui s’enchaînent dans un rythme survolté et terriblement festif, nos quatre saltimbanques célèbrent la joie d’être ensemble dans une bonne humeur communicative. Un pour tous et tous pour un !

Tarif : 10.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

AUDITORIUM DU ‘VINGT SEPT’ 139 BOULEVARD D’ENCAMP 16170 Rouillac 16