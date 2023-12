ANDRE MANOUKIAN AUDITORIUM DU ‘VINGT SEPT’ Rouillac, 25 janvier 2024, Rouillac.

AnouchAndré ManoukianJeudi 25 janvier 20h30Musique et Histoire« Anouch a inspiré la chanson qui donne son titre à l’album. Anouch était une randonneuse. Anouch était ma grand-mère. En 1915 elle a parcouru à pied 1000 km d’Amasya à Deir es-Zor. Si elle a survécu, c’est qu’elle avait une grande gueule et qu’elle a su émouvoir le commandant turc du convoi qui la déportait. Anouch, en arménien, ça veut dire doux, sucré. Ça tombe bien, la musique c’est du sacré et … du sucré ». André Manoukian nous embarque vers le Levant de ses ancêtres, guidé par les Balkanes qui ont mêlé leurs voix bulgares au jazz atmosphérique de son trio.C’est avec un album et un concert très intime qu’André Manoukian se livre pour la première fois et en musique sur ses origines, son histoire ; mêlant ses racines et leur souvenir à ce qui l’anime aujourd’hui, créant ainsi un moment de musique et d’histoire majestueux et solaire.

Tarif : 17.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:30

AUDITORIUM DU ‘VINGT SEPT’ 139 BOULEVARD D’ENCAMP 16170 Rouillac 16