Breaking : le battle Auditorium du Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 16 juin 2024, Longjumeau.

Breaking : le battle Dimanche 16 juin 2024, 17h00 Auditorium du Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 5 euros à 7 euros

DANSE HIP HOP

Le Battle adopte une écriture chorégraphique qui mélange celle du stand up, la scène et celle des spectacles de rue…

La pièce se donne l’ambition de toucher le plus large des publics pour interroger le regard des spectateurs sur la profondeur philosophique du Breaking. Les artistes permettront de faire découvrir cet art de rue, de sa genèse à son évolution contemporaine notamment avec son entrée aux Jeux Olympiques. Un battle d’exhibition chorégraphié avec comme intervenants 4 danseurs Breaking FFD, 1 DJ International et 1 Speaker, dans un Battle grandiose suivie d’une conférence/débat.

Auditorium du Théâtre de Longjumeau Rue de la peupleraie 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 09 09 09 »}] Audirorium de 300 places Entrée sur le côté droit du théâtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-16T17:00:00+02:00 – 2024-06-16T18:15:00+02:00

danse hip-hop

