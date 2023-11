Le Livre de la Jungle Auditorium du Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’Évènement: Essonne

Le Livre de la jungle (The Jungle Book) est un recueil de nouvelles apparentées à la Fantasy écrit par Rudyard Kipling lors d’un séjour de quatre ans dans le Vermont aux Etats-Unis. Kipling avait vécu en Inde, d’où est puisée l’inspiration de la plupart de ses nouvelles. Chacune raconte une histoire qui se passe dans la jungle, forêt située dans une Inde de fantaisie où vivent des animaux anthropomorphisés typiques du pays, ainsi que des hommes.

Les nouvelles permettent de découvrir par différents côtés la destinée de Mowgli. À la fin de chaque nouvelle, un court chant en vers, en rapport avec cette dernière, offre un pendant poétique. Cette ode au positivisme est symbolique pour les enfants de la capacité à profiter de chaque détail qui s'offre à chacun.e pour accéder au bonheur.

