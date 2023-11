Eclipse Auditorium du Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’Évènement: Essonne

Longjumeau Eclipse Auditorium du Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 4 avril 2024, Longjumeau. Eclipse Jeudi 4 avril 2024, 20h00 Auditorium du Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 5 euros à 7 euros Le répertoire du quintet est un mélange de compositions et de reprises dans le style du jazz, latin jazz et rhythm ‘n’ blues. Formé il y a 20 ans, le trio mené par Stéphane Flachier est ensuite rejoint par le saxophoniste Pierre d’Angelo puis la chanteuse Justine Flachier. Musicien et professeur au conservatoire de Longjumeau, le pianiste Stéphane Flachier jouera à domicile et nous promet un beau moment de jazz ! Auditorium du Théâtre de Longjumeau Rue de la peupleraie 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 09 09 09 »}] Audirorium de 300 places Entrée sur le côté droit du théâtre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T21:25:00+02:00

2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T21:25:00+02:00 jazz musique © Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Longjumeau Autres Lieu Auditorium du Théâtre de Longjumeau Adresse Rue de la peupleraie 91160 Longjumeau Ville Longjumeau Departement Essonne Lieu Ville Auditorium du Théâtre de Longjumeau Longjumeau latitude longitude 48.695118;2.299544

Auditorium du Théâtre de Longjumeau Longjumeau Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longjumeau/