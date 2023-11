Claudia Meyer chante Barbara Auditorium du Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 10 mars 2024, Longjumeau.

Claudia Meyer chante Barbara Dimanche 10 mars 2024, 18h00 Auditorium du Théâtre de Longjumeau

« Ah ! les voyages …. Un autre destin de Barbara »

Quel plus bel hommage ne pouvions nous offrir aux longjumellois qu’un tribute à Barbara dans cet auditorium éponyme, mais également dans le cadre des journées internationales des droits des femmes.

Si on refaisait le voyage de sa vie à l’aune de notre imagination … Alors, venez je vous y emmène…

Et si elle n’était pas retournée à Bruxelles là où s’est faite et défaite sa vie de femme ? Et si elle avait pris un bateau de « Marseille » où sont gravés ses plus beaux souvenirs pour d’autres voyages, d’autres rivages, pour se poser en Amérique Latine, en troquant son piano pour une guitare à la rencontre de nouveaux musiciens, d’autres amours, d’un nouveau public, et son inspiration retrouvée….

Un voyage en chansons, un mélange de nostalgie embuée, de réalisme poétique, de fragilité impudique et d’humour instaurant un rapport intime et unique avec sa voix et sa guitare en totale osmose avec ses musiciens.

Claudia Meyer est là, en toute liberté, qui, de la malle aux trésors de la dame brune, extrait, polit, façonne d’inestimables tableautins, habillés de sonorités d’un tissu mélodique où la bossa et les rythmes jazz aux influences fusionnées et latines, soufflent un vent nouveau et inédit sur la musique de Barbara, celle de la violence de vivre et d’aimer.

Auditorium du Théâtre de Longjumeau Rue de la peupleraie 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 09 09 09 »}] Audirorium de 300 places Entrée sur le côté droit du théâtre

