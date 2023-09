La Brigata Sinfonica Auditorium du Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 25 janvier 2024, Longjumeau.

La Brigata Sinfonica Jeudi 25 janvier 2024, 20h00 Auditorium du Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 5 euros à 7 euros

Les répertoires sont revisités avec un mélange d’humour, d’ironie et d’éclectisme. Les formes musicales anciennes rencontrent de façon malicieuse et irrévérencieuse, à la fois, la musique savante, la musique populaire et le langage du jazz. Ce qui réunit ces univers, c’est la vision théâtrale et cinématographique de la musique qu’il porte sur de nombreuses scènes. Entre brass band jazz, fanfares tsiganes et balkaniques, citations classiques, tarantelles et reprises d’auteurs d’Amérique latine, l’ensemble traverse librement le temps et les latitudes.

La formation est composée d’un « noyau » de trois musiciens. Cette petite brigade venue d’Italie, au gré des occasions et des envies, passe d’une formation de trio au septour.

Distribution

Avec :

Roberto Stimoli (guitare),

Srdjan Ivanovic (batterie et percussions),

Julien Silvand (trompette),

Nelson Silva (trombone),

Antonio Catalfamo (saxophones, arrangements et composition),

Anais Mechali (voix et percussions)

Auditorium du Théâtre de Longjumeau Rue de la peupleraie 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatre-longjumeau.com/selection/event/date?productId=10228667760958 »}] Audirorium de 300 places Entrée sur le côté droit du théâtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:20:00+01:00

jazz spectacle

