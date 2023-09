Denis Uhalde 4tet Auditorium du Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 9 novembre 2023, Longjumeau.

Denis Uhalde 4tet Jeudi 9 novembre, 20h00 Auditorium du Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 5 euros à 7 euros

Ce quartet né de la rencontre entre Denis Uhalde, pianiste et jazzman accompli et Léo Jeannet, trompettiste et leader de ses propres formations, nous propose un véritable voyage nourri d’influences riches où l’apparente évidence mélodique renferme une harmonie subtile et profonde, une intensité rythmique qui nous emmène immédiatement au coeur d’un monde très personnel, à travers les compositions originales du leader. Un voyage musical qui laisse des traces profondes, des évocations marquantes, nous ouvre à des territoires nouveaux. Une formation qui donne sans cesse l’envie de poursuivre la route, d’en savoir un peu plus…

Auditorium du Théâtre de Longjumeau Rue de la peupleraie 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatre-longjumeau.com/selection/event/date?productId=10228667760943 »}] Audirorium de 300 places Entrée sur le côté droit du théâtre

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:20:00+01:00

jazz

