West Side Story Jeudi 19 octobre, 20h00 Auditorium du Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 5 euros à 7 euros

Ludovic de Preissac Quintet & friends

Club de Jazz

Arrangée et orchestrée par Ludovic de Preissac, cette Suite puise son inspiration dans différentes versions de la célèbre comédie musicale, en hommage à Leonard Bernstein, le créateur de cet immense succès aux dix oscars qui reste l’une des plus grandes œuvres du XXe siècle – tous répertoires confondus.

Les arrangements de Ludovic de Preissac évoquent l’immense Oscar Peterson et sa fameuse version en trio de West Side, autant que les combos “West Coast” des années soixante, où la qualité d’écriture est aussi importante que l’inventivité des solistes et invités qui magnifient les deux composantes fondamentales du jazz : brio de l’écriture et excellence de l’improvisation.

Auditorium du Théâtre de Longjumeau Rue de la peupleraie 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatre-longjumeau.com/selection/event/date?productId=10228667760939 »}] Audirorium de 300 places Entrée sur le côté droit du théâtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T21:30:00+02:00

jazz swing

