Le 3ème Œil + guest Auditorium du Théâtre de Longjumeau, 25 janvier 2023, Longjumeau.

Tarifs: de 5 euros à 7 euros

Le 3ème Œil, groupe historique de la scène marseillaise, revient en grande pompe en 2021 et fait son retour sans trembler avec l’EP « SOLDAT ».

Auditorium du Théâtre de Longjumeau Rue de la peupleraie 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France Entrée sur le côté droit du théâtre

0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau Audirorium de 300 places

Quand on pense au Rap et à Marseille, on pense immédiatement au 3ème Œil, ce groupe légendaire composé de Boss One & Jo Popo aka Mombi, qui aura marqué les années 90 avec plusieurs projets mythiques et de nombreuses collaborations classiques. Le 3ème Œil fait partie de la génération 1998, celle des premiers films « Taxi » et de la Danse du Mia. La vie de rêve, ils l’ont vécu avec IAM et Psy 4 de la Rime. Leur premier opus, « Hier, aujourd’hui, demain » voit le jour en 99 et se vend à près de 160 000 exemplaires. Le crew Marseillais se fait un nom et devient une référence dans le milieu du rap français. 2002, leur premier album est disque d’or, les revoilà avec la suite, « Avec le cœur ou rien » ; album enrichi des influences des différents compositeurs qui ont collaboré.



