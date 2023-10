MARTHA ARGERICH Auditorium du Pharo Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille MARTHA ARGERICH Auditorium du Pharo Marseille, 17 décembre 2023, Marseille. MARTHA ARGERICH Dimanche 17 décembre, 16h00 Auditorium du Pharo Coréalisation Opéra de Marseille / Marseille Concerts

Concerts présentés par Olivier Bellamy Les grands concertos du répertoire par leurs meilleurs interprètes

L’iconique pianiste argentine nous fait l’honneur de sa visite. Concert en hommage à Nicholas Angelich récemment disparu. LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concerto pour piano n° 2

Piano Martha ARGERICH WOLFGANG AMADEUS MOZART

Concerto pour piano n° 9 en mi bémol majeur, dit « Jeunehomme »

Piano Akane SAKAI Direction musicale Lionel BRINGUIER

Avec l’Orchestre philharmonique de Marseille RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATION

Marseille Concerts

154 La Canebière, 13001 Marseille

06 31 90 54 85 / contact@marseilleconcerts.com

www.marseilleconcerts.com

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ Auditorium du Pharo 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:contact@marseilleconcerts.com »}, {« link »: « http://www.marseilleconcerts.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Auditorium du Pharo Adresse 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Auditorium du Pharo Marseille latitude longitude 43.292157;5.359159

Auditorium du Pharo Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/