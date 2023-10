L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Auditorium du Pharo Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Auditorium du Pharo Marseille, 3 décembre 2023, Marseille. L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MARSEILLE Dimanche 3 décembre, 16h00 Auditorium du Pharo De 13,50 à 26€ « Retournons vers le passé, ce sera déjà un progrès », disait Verdi. Message entendu par Stravinsky qui oublie la modernité du Sacre pour regarder vers Pergolèse et la comédie napolitaine dans son Pulcinella. Idem pour Richard Strauss qui se pique de néo-classicisme rococo dans son tardif Concerto pour hautbois. Quant à Schubert, il s’inspire du bouillant Beethoven pour apprendre à hausser le ton dans sa Symphonie n° 4 « Tragique ». IGOR STRAVINSKY

Pulcinella – Suite

RICHARD STRAUSS

Concerto pour hautbois en ré majeur, TrV 292

FRANZ SCHUBERT

Symphonie n° 4 en do mineur, D. 417, dite « La Tragique » Direction musicale Michele SPOTTI

Hautbois Francesco DI ROSA

_____________________________________________________________

Auditorium du Pharo 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

