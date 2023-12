COURGETTE AUDITORIUM DU PALAIS DES CONGRES St Raphael, 26 janvier 2024, St Raphael.

Succès de librairie et de cinéma, Courgette débarque sur scène. Cette histoire transforme avec magie la tristesse en joie, l’ombre en lumière, les mots en chansons, les enfants en adultes… et inversement ! Un spectacle drôle et touchant, à voir en famille…Courgette, drôle de sobriquet pour un enfant ! Surtout quand ce dernier porte le joli nom d’Icare. De la terre à l’envol, la compagnie Paradoxe(s) s’est saisie de l’histoire de ce petit héros, né sous la plume de Gilles Paris en 2002 et popularisé par le film d’animation Ma vie de Courgette en 2017. Victime de maltraitance, placé en foyer à l’issue d’une tragédie, Courgette trouve des amis… et bientôt le chemin de la résilience. Comme dans une pop-comédie musicale, cinq comédiens et musiciens font bientôt valser les rôles, les costumes et les instruments, remettant à chaque instant au cœur du jeu, la question du regard… Ce texte intime et universel possède le don particulier de prendre soin des petites et grandes blessures de ceux qui l’écoutent…

Tarif : 9.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

AUDITORIUM DU PALAIS DES CONGRES NOUVEAU PORT SANTA LUCIA 83700 St Raphael 83