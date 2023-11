RONE – L(oo)ping Auditorium du Nouveau Siècle Lille, 24 octobre 2024, Lille.

RONE – L(oo)ping 24 et 25 octobre 2024 Auditorium du Nouveau Siècle de 33 à 38€ – concert assis / placement numéroté

Depuis 2009, Rone s’est imposé comme un acteur phare de la scène musicale française. Attaché à renouveler son univers musical en explorant différents domaines artistiques comme la danse et le cinéma, il s’associe en 2021 à l’Orchestre national de Lyon dirigé par Dirk Brossé pour présenter L(oo)ping. Avec les arrangements de Romain Allender et accompagné sur scène par l’artiste électro Cubenx, Rone instaure un dialogue entre son répertoire électronique et un orchestre symphonique. L(oo)ping est un projet audacieux, qui a joué à guichets fermés à l’Auditorium de Lyon et à la Philharmonie de Paris. C’est maintenant à Lille, avec l’Orchestre National de Lille, que Rone nous invite à prendre part à cette expérience unique !

Rone Composition, interprétation

Romain Allender Arrangements

Dirk Brossé Direction

Cubenx Interprétation

Chœur Spirito

Orchestre National de Lille

Auditorium du Nouveau Siècle 17 Place Pierre Mendès France, 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-10-24T20:00:00+02:00 – 2024-10-24T22:00:00+02:00

2024-10-25T20:00:00+02:00 – 2024-10-25T22:00:00+02:00

