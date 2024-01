Festival Lillarious Auditorium du Nouveau Siècle Lille, samedi 3 février 2024.

Festival Lillarious 3e édition du festival d’humour LILLARIOUS 3 – 10 février Auditorium du Nouveau Siècle https://billetterie.lillarious.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:30:00+01:00

DU 3 AU 11 FÉVRIER 2024,

LE FESTIVAL D’HUMOUR “LILLARIOUS”

EST DE RETOUR DANS LES HAUTS-DE-FRANCE.

UNE 3ÈME ÉDITION PLUS LONGUE, PLUS DENSE, ET TOUJOURS

PLUS HILARANTE !

Pour démarrer en beauté sa 3ème édition, le festival ajoute un week-end de plus – le festival se déroulera sur 9 jours contre 7 les années précédentes – et invite les meilleurs humoristes francophones (et pas que !) pour un grand show et une expérience inédite qui vous en mettra plein les yeux (et les oreilles).

Avec pour ambition d’inspirer, d’innover, et de réunir, Lillarious s’affirme en festival d’humour unique en son genre, abordant l’humour à 360° :

laboratoire du spectacle du futur, tremplin pour les nouveaux talents du rire et temps forts de réflexion sur la place du rire dans le monde de demain.

Galas d’humoristes, débats, conférences et formations rythmeront la Région Hauts-de-France….

Auditorium du Nouveau Siècle Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Image droits Alexandre Dinaut