Nord Concert de Noël du chœur régional Hauts-de-France Auditorium du Nouveau Siècle Lille, 16 décembre 2023, Lille. Concert de Noël du chœur régional Hauts-de-France Samedi 16 décembre, 20h30 Auditorium du Nouveau Siècle Manifestation payante – réservation obligatoire sur Billet Web Par le Chœur Régional Hauts-de-France La magie sera encore et toujours au rendez-vous du concert de Noël du Chœur Régional, qui retrouve cette année un de ses partenaires fidèles, l’Orchestre Lalo du Conservatoire de Lille. Samedi 16 décembre à 20h30 (durée : 1h40) Auditorium du Nouveau Siècle

Manifestation payante – réservation obligatoire sur Billet Web

https://www.billetweb.fr/concert-de-noel48

Accesibilité PMR
Auditorium du Nouveau Siècle
17, place Pierre Mendès France
59000 Lille
Lille-Centre
Nord
Hauts-de-France

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:10:00+01:00

