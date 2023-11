Dumka, Chœur national d’Ukraine Auditorium du Nouveau Siècle Lille, 25 novembre 2023, Lille.

Dumka, Chœur national d’Ukraine Samedi 25 novembre, 20h00 Auditorium du Nouveau Siècle Plein tarif : 25 € , tarif réduit : 10€

[DANS LE CADRE DE CITE PHILO ET DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

La Capella chorale académique nationale « Dumkaç », considérée comme l’une des meilleures du monde, a été fondée en 1919 et dirigée au fil des années par des chefs d’orchestre exceptionnels tels que Nestor Horodovenko et Oleksandr Soroka. « Dumka » a établi ses propres traditions chorales et son style de performance. Depuis 1984, le Chœur est sous la direction du chef d’orchestre et lauréat du prix Chevchenko, l’académicien Yevhen Savchuk.

Les recettes de cette soirée, exceptionnellement payante, iront aux choristes de Dumka et à des associations caritatives ukrainiennes.

Organisé par Philolille

Auditorium du Nouveau Siècle Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

