Concert de Dumka – chœur national d'Ukraine
Samedi 25 novembre, 20h00
Auditorium du Nouveau Siècle Lille

Réservations sur le site : https://www.lesmusicalesdukraine.com/evenement/lille/

À l'origine, Dumka est un chant nostalgique, né dans l'Ukraine du XVIe

siècle, et illustré par de nombreux compositeurs, de Nikolaï Lyssenko à Antonín Dvořak.

Cette première est une plongée dans l’univers du chant choral a capella. La qualité des œuvres proposées touchera aussi bien les connaisseurs les plus exigeants que le grand public.

Seront notamment interprétées des œuvres de Mykola Lyssenko, Mykola Leontoyitch, Oleksandr Kochyts, Valentin Silvestrov, Hanna Gavrylets, Evgen Stankovytch.

Auditorium du Nouveau Siècle
Lille, France
25 novembre 2023, 20h00-22h30

