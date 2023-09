Side by Side 10 ans – Orchestre de Picardie & ESMD dir. Jean-Claude Casadesus Auditorium du Nouveau Siècle Lille, 8 octobre 2023, Lille.

Au programme :

– l’ouverture de « La Chauve-Souris » de Strauss,

– la « Pavane pour une infante défunte » de Ravel,

– le « Prélude à l’après-midi d’un faune » de Debussy

– la « Symphonie n°5 » de Schubert.

En ouverture à 14h30, le département musiques actuelles amplifiées permettra à ses étudiants diplômés en 2023 de se produire avec sa nouvelle promotion dans un concert « Replay Relay » qui revisitera des standards.

https://my.weezevent.com/side-by-side-10-ans

www.esmd.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T16:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:30:00+02:00

Invenit-ESMD