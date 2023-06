Petite Fabrique : 6 -12 ans Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Petite Fabrique : 6 -12 ans Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rouen, 10 juillet 2023, Rouen. Petite Fabrique : 6 -12 ans 10 et 17 juillet Auditorium du Musée des Beaux-Arts 4€ ; Réservation obligatoire à partir du 12/06/2023 Amusez-vous à créer en pâte de porcelaine votre version du roi et de la reine du jeu de Lewis. A vous de jouer !

Atelier pour les 6-12 ans / Réservation obligatoire à partir du 12/06/2023 (nombre de places limitées) / Matériel fourni

Pour plus de renseignements : 02 76 30 39 18 ou publics4@musees-rouen-normandie.fr Auditorium du Musée des Beaux-Arts 26, bis rue Jean-Lecanuet, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 76 30 39 18 »}, {« type »: « email », « value »: « publics4@musees-rouen-normandie.fr »}] [{« link »: « mailto:publics4@musees-rouen-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:30:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-07-17T10:30:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Auditorium du Musée des Beaux-Arts Adresse 26, bis rue Jean-Lecanuet, Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rouen

Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Petite Fabrique : 6 -12 ans Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rouen 2023-07-10 was last modified: by Petite Fabrique : 6 -12 ans Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rouen Auditorium du Musée des Beaux-Arts Rouen 10 juillet 2023